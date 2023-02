Ilary Blasi, a San Valentino con le figlie (e senza Bastian). La delusione di Chanel Totti: «Che amarezza»

di Redazione Web

Ilary Blasi ha festeggiato San Valentino insieme alle figlie Isabel e Chanel. Una cena intima solo tra donne. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, ha preferito trascorrere la serata in famiglia: nessuna traccia del suo fidanzato Bastian tra le storie condivise su Instagram, ma solo quella delle due figlie. Totti e Noemi Bocchi invece, nel frattempo, ne hanno approfittato per concedersi una fuga d'amore nel giorno degli innamorati.

Ilary Blasi, la storia su Instagram

«Con i miei amori», scrive l'ex moglie di Francesco Totti tra le Instagram stories a corredo di un video in cui inquadra la tavola imbandita con petali di rose rosse e candele profumate per la cena speciale a base di sushi in compagnia della quindicenne Chanel e la piccola di casa, Isabel. Nessuna traccia (almeno sui social) di Bastian, che recentemente è stato a Roma e ha conosciuto amici e familiari della showgirl.

La cena, tuttavia, non è stata particolamente apprezzata dalla secondagenita, che come il fratello Christian, avrebbe preferito trascorrere il 14 febbraio in compagnia di un cavaliere. Motivo per il quale, ha condiviso il video della mamma tra le storie e ha aggiunto un commento ironico: «Che amarezza». La figlia di Totti e Ilary ha però ricevuto un regalo speciale per San Valentino: in una storia Instagram la quindicenne ha mostrato un mazzo di rose rosse, inviate da un ammiratore di cui non ha rivelato il nome.

