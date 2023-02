Ilary Blasi, Teo Mammuccari e l'ipnosi: cosa è successo?

Ipnotizzata da Teo Mammuccari. Ilary Blasi è stata "catturata" dall'ex conduttore de le Iene che, ieri sera, si è cimentato in lezioni di iponosi durante una cena fra amici. Una casualità? Sembra proprio di no. Dopo aver lasciato la conduzione del programma accanto a Belen, Mammuccari si sta preparando al debutto nel suo nuovo programma su Italia 1. Nelle stories, Ilary Blasi ha mostrato come Teo la faceva addormentare per poi riprendersi subito dopo: maglioncino rosso, pantaloni neri e scarpe ginniche per. Uno status che Teo riuscirebbe a controllare e che sarebbe al centro del suo nuovo programma, come lui stesso ha mostrato sul suo profilo Instagram.

Infatti, Mammuccari ha condiviso nelle sue stories tutte le persone che, per le strade di Milano, è riuscito a fermare e ipnotizzare. Ma l'ex signora Totti come avrà reagito?

La reazione

Ilary e Teo sono amici da tanti anni. I telespettatori sono abituati a vederli insieme, sia lavorativamente parlando che non. E, dopo l'ipnosi a cui sembra che Ilary si sia sottoposta tranquillamente, eccola di nuovo sorridere e pubblicare uno scatto con Mammuccari mentre sorridono e si danno un bacio fraterno. Sembra, quindi, che l'esperimento di Teo sia riuscito alla grande. E anche dopo avrebbe continuato con gli altri ospiti della cena.

