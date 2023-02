Ilary Blasi, il tenero messaggio d'amore per San Valentino: «I love you» e un cuore. Ma non è per Bastian

di Redazione web

Ilary Blasi riceve un biglietto d'amore per San Valentino. La conduttrice di Canale 5 ha mostrato sui social un tenero biglietto a forma di cuore con su scritto "I love you". Non è però da parte sua per Bastian: il mittente del messaggio d'amore è Ilary stessa, che scrive nella sua Instagram story "by Isabel". La piccola di casa ha infatti voluto dedicare un pensiero alla sua mamma nel giorno della festa degli innamorati che la Blasi ha scelto di festeggiare in famiglia, con i suoi ragazzi.

La storia con Bastian

Ilary sta vivendo un periodo molto felice in amore con Bastian Muller, un imprenditore tedesco con cui si frequenta ormai da mesi e con il quale sembra che le cose si stiano facendo serie. Dopo diverse vacanze insieme ci sono state le presentazioni alla famiglia di lei e nei giorni scorsi Bastian sarebbe persino stato a Roma, fermandosi a dormire proprio nella casa in cui vive Ilary con i ragazzi.

I figli e il padre

Non si sa se Bastian sia stato presentato anche ai figli della conduttrice. Certo è che questi ultimi conoscono già piuttosto bene la nuova compagna del padre, Francesco Totti. Noemi Bocchi è stata vista in diverse occasioni con i figli di Francesco, con tanto di vacanza in famiglia. I due vivono insieme a Roma Nord e si pensa che potrebbero diventare a breve genitori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 12:27

