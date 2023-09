Ilary Blasi in Dior sul red carpet a Venezia: il nuovo look abbaglia tutti

di Redazione web

Total black per Ilary Blasi che con il nuovo look ha conquistato i fan. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha mostrato il suo taglio di capelli in un castano ben lontano dal biondo al quale siamo abituati a vederla.

Completo Dior, vestito nero senza spalline, scollo squadrato e stivale di pelle: outfit e look promossi.

Ilary Blasi e Chanel Totti al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo con la famiglia: gli outfit coordinati e il nuovo look di mamma

Ilary Blasi, Isabel Totti alla super scuola internazionale a Roma: quanto costa la retta scolastica

Il premio a Ilary Blasi

La conduttrice riceverà il Filming Italy Best Movie Award. Si tratta del riconoscimento che viene assegnato ai film, così come a serie TV italiane e ai migliori talent. La cerimonia avrà luogo presso l’hotel Excelsior.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA