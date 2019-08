Ilary Blasi in barca a Sabaudia scopre il paparazzo ma non si arrabbia: lo invita a bordo e gli offre il sushi

Domenica 4 Agosto 2019, 14:18

inè abituata ad essere inseguita dai, tanto da non aver fatto una piega quando ne ha notato uno a bordo di un gommone. Purtroppo per il fotografo, però, la sua imbarcazione lo ha tradito sul più bello, proprio mentre si avvicinava alla barca con a bordo Ilary Blasi Tutta la scena è stata ripresa dalla moglie dinelle sue storie di Instagram in una "contropaparazzata". Il fotografo è stato prima invitato a bordo, dove ha fatto una doccia e poi ha anche pranzato con il sushi offertogli. Insomma, Ilary Blasi lo ha accolto proprio come un amico. Del resto, dice la signora Totti: «Ormai se non ti porti dietro il tuo paparazzo personale, non sei nessuno».