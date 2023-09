Guendalina Tavassi, in pizzeria con cappuccio e occhiali da sole: «Mi sono messa in incognito»

di Redazione web

Guendalina Tavassi con occhiali da sole e cappuccio in pizzeria è «in incognito». A scriverlo è la stessa ex gieffina che sui social ha pubblicato un selfie in cui si immortala mentre addenta un pezzetto di pizza. Questione di popolarità? Ecco perché la showgirl ha fatto questa scelta.

Guendalina Tavassi in incognito

Dopo aver trascorso un po' di tempo in palestra con Clizia Incorvaia, sorella di Micol Incorvaia, ex gieffina fidanzatasi con suo fratello Edoardo Tavassi, Guendalina si è ritrovata a condividere con i fan alcuni momenti dell'allenamento, altrettanto in occhiali da sole.

Giornata k.o. per l'opinionista tv, a quanto pare, che sembra aver scelto di ripargare gli sforzi degli squat con uno squisito piatto: «Mi sono messa in incognito a mangiare la pizza dopo l'allenamento», ha scritto sotto il selfie in cui, pizza in mano e sorriso stampato in volto, si copriva con cappuccio e occhiali da sole. In altre parole, una scelta di immagine.

