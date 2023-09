Guendalina Tavassi, il "furto" al matrimonio degli amici: «Abbiamo preso un cadeau...». Ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Guendalina Tavassi e il suo compagno Federico Perna hanno partecipato ieri sera ad un matrimonio di alcuni amici. L'opinionista tv si è resa protagonista di un siparietto esilarante. Paparazzata dal fidanzato che ha condiviso su Instagram il "furto" ha mostrato che ha tenuto con sé un cadeau, cioè un regalo preso dal tavolo della cena e che non era proprio previsto fosse destinato agli ospiti.

Ecco di cosa si tratta.

Guendalina Tavassi e il "regalo"

Federico Perna ha condiviso delle Instagram stories dall'account della compagna Guendalina Tavassi.

«Conservo anche il tuo - ha confessato Guendalina Tavassi sui social -, non ti far vede che se no se lo rubano pure le altre e non me lo posso portare a casa», ha concluso ridendo. Il fidanzato, sperando stesse scherzando, le dice di finirla con questa storia. La didascalia comica al video: «Bisogna sempre portare via un cadeau».

Le immagini del matrimonio hanno poi mostrato le scene esilaranti tra buffet e presunte proposte di matrimonio ad altri di cui Guendalina Tavassi si è resa protagonista, facendo divertire i suoi fan.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 16:26

