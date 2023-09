Guendalina Tavassi, la figlia Gaia in Belgio con Radja Nainggolan: il gossip rilanciato da Sonia Bruganelli

di Redazione web

Gaia Nicolini, la figlia 19enne di Guendalina Tavassi, ha un flirt con Radja Nainggolan? Nessuna certezza. Ma da quanto emerso dalle storie Instagram dei due, lei 19 anni appunto, lui 35enne, pare che siano volati insieme in Belgio e che lui fosse presente anche al suo compleanno lo scorso giugno.

Che succede tra i due? Scopriamolo insieme.

Nuovo flirt?

A lanciare lo scoop è Sonia Bruganelli, tramite Sdltv che ha ricostruito la vicenda a partire dai dettagli social dei due giovani, forse, innamorati: «Sabato scorso la ragazza ha preso un volo direzione Anversa e dopo poche ore come potete vedere nel video di una stories postata ma subito rimossa , era in casa di Nainggolan. Sono quattro i giorni che i due hanno trascorso insieme tra casino, drink, e si presume in casa di lui. Le nostre fonti parlano di una liason nata proprio su Instagram - sostiene sempre la Bruganelli - Ma il calciatore esattamente fino a due settimane fa stava con la sua storica compagna Claudia».

«Mamma Guenda lo sa?»

Non è chiaro cosa ci sia tra i due: di sicuro l'ex romanista sta sempre con moglie, Claudia Lai.

