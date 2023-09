Guendalina Tavassi, incidente in barca: «Io come Rose in Titanic»

di Redazione web

Guendalina Tavassi come Rose in Titanic? Quasi! Per l'ex gieffina non c'è stata nessuna zattera improvvisata di salvataggio, ma un gommone che ha portato in salvo «donne e bambini» dalla barca sulla quale stava trascorrendo una giornata a San Felice Circeo.

L'opinionista tv si è ritrovata a raccontare la vicenda sui social, spiegando che un presunto guasto al motore avrebbe portato lei e il suo compagno a chiamare i soccorsi. Ecco cosa è successo.

Secondo quanto ha raccontato Guendalina Tavassi nelle sue Instagram stories, sembrerebbe che il motore in panne avesse causato un danno alla barca tale da richiedere un supporto.

Un gommone il loro soccorso ha salvato lei e i suoi figli, mentre il suo fidanzato Federico Perna è rimasto a bordo per poi essere trainato con un altro gommone, sino a riva.

Scalza per strada, con solo un pareo che la copriva, Guendalina Tavassi ha raccontato: Sono arrivata allo stabilimento ragazzi.

I due, più tardi insieme, hanno pubblicato delle foto in cui sorseggiano degli spritz. Inutile dire: tutto è bene quel che finisce bene e per fortuna, nessuno è affondato.

