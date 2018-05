Giulia De Lellis, duro sfogo su Instagram: «Damante mi rivede l'anno del... mai»

La rottura trasembra essere ormai definitiva. L'ultimo post dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip lascia pochi dubbi e sembra confermare le voci sul. Mentre i due sembrano parlarsi solo tramite Instaram Stories Guendalina Canessa ha espresso la sua opinione su quanto accaduto.Sempre con delle stories, l'ex gieffina si scaglia duramente contro Damante: «La mia storia è dedicata ai traditori. Io dico, Damante, ma quanto sei co*** da 1 a 10? Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia, deliziosa, carina, autentica, per bene, per cosa? Per quattro scappate di casa. Mi viene solo da farti un coro: Co****». Le sue sono parole molto dure che fanno capire come la Canessa supporti Giulia in questo che sicuramente è un momento difficile.Giulia e Andrea erano sembrati molto uniti e innamorati e questa rottura è stata un duro colpo per tutti i fan. Damante replica alle accuse, ma mantiene un basso profilo. La risposta arriva anche al video della Canessa: Andrea la tagga, ovviamente sempre in una Instagram Stories, in un video in cui lui balla sulle note di La Cintura di Alvaro Soler. Cosa vorrà dire?