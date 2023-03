Guè Pequeno posta un video mentre fa sesso e poi lo rimuove. È il secondo “incidente” social

di Redazione Web

Guè Pequeno ci ricasca. Sei anni fa il rapper aveva condiviso, per errore, un video di se stesso mentre eseguiva dell'autoerotismo. Guè Pequeno, ora, ha fatto nuovamente parlare di sè per aver condiviso un video intimo mentre fa sesso con una ragazza di cui, fortunamente, dal video non è possibile risalire all'identità. ll filmato è rimasto online solo per pochi minuti ma questo non ha impedito a qualcuno di registrarlo in tempo e diffonderlo in rete.

Il filmato di Guè Pequeno

Qualche follower di Guè, il rapper ne conta più di 2 milioni, ha registrato tempestivamente il video, lo ha salvato nella propria galleria e lo ha diffuso sui social rendendolo così virale. In una storia su Instagram Guè Pequeno è apparso sdraiato nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, in maniera tale da non essere riconosciuta, mentre i due erano impegnati nell’atto sessuale. Il video è stato cancellato frettolosamente dal rapper, ma nonostante si sia accorto del suo errore il gesto non è finito nel dimenticatoio e ormai è virale su tutte le piattaforme.

È il secondo “incidente” social per Guè Pequeno. Il rapper già nell'agosto del 2017 aveva postato per errore un video mentre si masturbava, probabilmente doveva essere essere inviato in privato a un conoscente e invece è finito per errore tra le sue Instagram stories. Il video era rimasto online solo per pochi minuti, ma anche il quel caso è stato registrato in tempo dagli utenti e diffuso in rete senza il suo consenso.

Il cantante Guè ci è cascato di nuovo. Ha pubblicato su Instagram (per sbaglio?) un video hot in cui fa sesso con una donna. Il filmato è stato cancellato dopo qualche minuto. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 26, 2023

