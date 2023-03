Tony Effe, rissa alla Milano Boxing Night: il video choc. Cosa è successo

di Redazione Web

Tony Effe è stato protagonista di una feroce rissa - avvenuta alla Milano Boxing Night all'Allianz Cloud nel capoluogo lombardo - in cui si sono ritrovati coinvolti anche il popolare lottatore italiano Marvin Dettori e il rapper Ion Real Deal.

Il brutto episodio è stato ripreso con lo smartphone da coloro che hanno presenziato all'evento. I fan dello sport di combattimento hanno poi postato una serie di video sui social facendolo diventare un caso mediatico. Ecco cosa è successo.

La rissa alla Milano Boxing Night

Nel corso della serata, secondo quanto mostra il video, Tony Effe avrebbe sferrato a sorpresa un pugno al rapper Ion Real Deal, presente all'evento perchè noto pugile di Roma, dando così inizio alla feroce rissa avvenuta tra gli altri presenti nel parterre del palazzetto meneghino.

Il motivo dello scontro, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, risalirebbe a una story condivisa su Instagram in cui il pugile avrebbe minacciato il rapper romano. Al momento i due diretti interessanti non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Sui social, nel frattempo, si condanna il terribile gesto: «Gli ha sferrato un colpo a tradimento, Ion stava guardando il cellulare. Che brutta cosa ha fatto Tony», ha commentato un utente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 13:30

