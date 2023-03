Michelle Hunziker e il sesso da ex con Eros, la conduttrice chiarisce: «Ha creato tensioni, ma non sono così pirla»

di Redazione Web

Michelle Hunziker torna sul tam tam che si era scatenato negli ultimi giorni a proposito di una sua esternazione in televisione che aveva fatto molto discutere sui social. La showgirl svizzera, ospite di Pio e Amedeo nel programma "Felicissima sera", aveva risposto ironicamente ad una domanda fatta dai due comici riguardo a ipotetici momenti hot avvenuti con Eros Ramazzotti dopo il loro divorzio. Ma andiamo con ordine.

Michelle Hunziker, il chiarimento

«Qual è il segreto di questa amicizia?», avevano chiesto Pio e Amedeo a Michelle Hunziker sul rapporto con Eros Ramazzotti, papà di Aurora. «Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni», aveva risposto la conduttrice. E fino a quì tutto normale.

Poi Amedeo aveva chiesto a Michelle Hunziker: «Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?». La mamma di Aurora Ramazzotti ha spiazzato tutti: «Ogni tanto sì, per educazione…», accompagnando la risposta con una grande risata e poi aveva spiegato: «Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato».

La risposta piccante di Michelle Hunziker, tuttavia, non è passata inosservata ed è stata ripresa da tutti i quotidiani italiani. Ora la conduttrice ha voluto specificare che le sue intenzioni erano assolutamente ironiche. In una serie di Instagram stories Michelle Hunziker esordisce con una grande risata e poi esordisce: «È chiaro che io non è che sia così pirla che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco». E ancora: «I clickbait possono creare tensioni tra le famiglie», ha detto Michelel Hunziker

Michelle ha voluto spiegare quali fossero le sue reali intenzioni e il senso della frase per evitare così ulteriori fraintendimenti e chiarire una volta per tutte quanto pronunciato in diretta: «Non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò a essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata».

