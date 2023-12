Gordon Ramsay, l'amante racconta i 7 anni di tradimenti: «Ecco perché il Natale era il momento più triste»

di Redazione Web

Con il Natale alle porte è lecito desiderare di trascorrere le feste con il proprio compagno, marito o amante, tra le sue braccia e un calice di vino. Il clima natalizio induce a sentimenti d'amore, di unione, di affetto. Non poter assecondare queste emozioni porta alla frustrazione e all'infelicità di non baciare nessuno sotto il vischio.

Gordon Ramsay, 57 anni, chef e personaggio televisivo brittanico è sposato con Tana Ramsay da 27 anni e insieme hanno 6 figli. La loro storia è apparsa più volte sotto i riflettori, a causa dei tradimenti dell'imprenditore, spesso negati. Come l'adulterio con Sara Symond, di 35 anni all'epoca dei fatti, durato ben 7 anni e poi terminato dopo una fuga di notizie sulla loro relazione. L'amante, dopo 16 anni, spiega quanto fosse stato triste passare ogni Natale senza l'uomo che amava perché doveva stare con la sua famiglia, quella legittima.

La storia

«Gordon e io ci siamo conosciuti nell'inverno del 2001. Avevo 31 anni e lavoravo nelle vendite per un'azienda di eventi e limousine a Belgravia, a Londra. Gordon aveva 36 anni ed era un nome familiare, grazie a Boiling Point, una serie ITV che documentava l'apertura del suo primo ristorante di punta. Quella notte non è successo niente ma ha chiesto il mio numero e sono stato felice di darglielo» confessa l'amante sul Daily Mail.

«Idolatravo Gordon e avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Mi piaceva davvero e credevo che il sentimento fosse reciproco.

Il Natale in solitudine

«Mancavano dieci giorni al Natale del 2007, avevo trascorso i sei Natali precedenti da sola, senza mai riuscire a svegliarmi la mattina di Natale sdraiata accanto all'uomo di cui mi ero innamorata, e ora ero di nuovo sola», rivela l'amante ricordando gli anni in cui era segretamente fidanzata con Gordon Ramsay. «Il Natale è terribilmente infelice quando sei coinvolta con un uomo sposato. Per quanto tu creda che si prendano cura di te, alla fine tornano sempre dalla moglie nel giorno più magico dell'anno».

L'ossessione di passare da sola il Natale porta Sara Symonds a "pedinarlo" sul web per seguire ogni suo movimento e sapere sempre dove e con chi fosse. « Sì, lo tenevo d'occhio, ma quale amante non lo fa? Seguivo tutti i gossip, blog e giornali per vedere dove era stato avvistato».

Oggi Sara Symonds ha 53 anni, è single e trascorre il Natale con i suoi genitori, ormai anziani. «Mi concentro su ciò che ho, piuttosto che su ciò che non ho», conlude l'ex amante dello chef.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 13:12

