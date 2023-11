Goldie Hawn e gli incontri con gli alieni: «Hanno toccato il mio viso, ed è sembrato il dito di Dio»

di Redazione Web

Incontri del terzo tipo. Goldie Hawn, nel podcast di Apple Fitness+, ha confidato agli ascoltatori di aver incontrato gli alieni. Nell'ultimo periodo si parla molto delle "presenze" extraterrestri, che potrebbero (o meno) essere atterrate sulla Terra e aver fatto "conoscenza" con alcuni esseri umani. Nulla di confermato dalla scienza. Recentemente, ha fatto discutere il ritrovamento di alcuni corpi in Messico che ha destato molto scalpore.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato l'attrice di Hollywood.

Le sue dichiarazioni

«Ho visto queste due o tre teste a forma triangolare. Erano argentate, con una fessura al posto della bocca, un piccolo naso e nessuna orecchia. Mi stavano indicando, puntavano verso di me nell'auto come se stessero discutendo di me, come se fossi un soggetto. E ricordo che emettevano una sorta di ronzio. Non sapevo se fosse reale o meno. E infine, ne sono uscita. È stato come uscire da un campo di forza. E naturalmente, sono corsa dai miei amici e ho detto loro: "Oh, mio Dio. Penso di aver avuto contatti con lo spazio esterno", qualcosa del genere. Anni dopo mi trovavo in un laboratorio di realtà virtuale e all'improvviso ho ricordato qualcosa. Mi hanno toccato il viso. Hanno toccato il mio viso, ed è sembrato il dito di Dio. È stata la sensazione più benevola e amorevole di sempre. Era potente. Era piena di luce», ha raccontato Goldie Hawn ai suoi fan, mentre ripercorreva con la memoria i fatti dell'incontro con gli alieni.

