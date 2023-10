Ufo, scoperto un hotspot: oltre 2mila avvistamenti in quella zona. Ecco dove si trova

Gli UFO, acronimo di "Unidentified Flying Objects" (Oggetti Volanti Non Identificati), sono oggetti o fenomeni nel cielo che non possono essere facilmente spiegati o identificati. Nel corso degli anni, ci sono stati innumerevoli rapporti di avvistamenti di UFO in tutto il mondo, suscitando un crescente interesse. In Maryland, negli Stati Uniti, è emerso un nuovo e misterioso hotspot di avvistamenti di UFO, noti ora come UAP (fenomeni aerei inspiegabili).

Flavia Vento: «La Madonna mi è apparsa al Parco di Roma Golf Club. Mi ha detto che Gesù tornerà»

La scoperta

Questa scoperta è avvenuta dopo che sono stati registrati ben 2.000 avvistamenti nella zona. Nel corso degli anni, lo stato del Maryland è diventato un punto di riferimento per gli incontri con oggetti volanti non identificati, con un crescente numero di segnalazioni.

Questo crescente interesse da parte del governo è considerato un passo positivo verso una maggiore comprensione del fenomeno UFO. Le descrizioni degli UAP variano: luci e sfere, lampi, dischi e palle di fuoco. Un testimone ha raccontato di aver visto quattro dischi rotanti di colori diversi, mentre un altro ha catturato immagini di un oggetto a forma di disco volante che sembrava scomparire dopo 30 secondi di registrazione. Questi avvistamenti suscitano grande curiosità e interesse, e il fenomeno degli UFO continua a essere oggetto di indagine e discussione nella regione del Maryland.

Photo Credits: Shutterstock music by Korben



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA