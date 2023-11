Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la verità sulla crisi: «Stiamo riflettendo sulle mancanze del nostro rapporto»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ultimamente, sono stati spesso al centro del gossip: si vociferava, infatti, che stessero vivendo un periodo di crisi. I due, tuttavia, hanno sempre smentito, oppure fatto sapere che "l'emergenza" era rientrata. Ora, la situazione sembre essere un po' diversa: Giulia e Pierpaolo hanno ammesso di non essere nel loro periodo di coppia migliore e, intanto, si preparano a sbarcare in televisione con il programma "Ex On The Beach".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Ex on the Beach

Mancano poche ore al via della nuova stagione di "Ex On The Beach" che come sempre verrà trasmesso da Paramount+ e che alla conduzione vedrà Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due guideranno i concorrenti in un viaggio dei sentimenti che non sarà troppo facile, dato che, i partecipanti dovranno vedersela con i rispettivi ex e, allo stesso tempo, vivere nuovi flirt. Pierpaolo Pretelli, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni aveva rivelato: «È stata una bella esperienza che sicuramente ci ha unito non solo tra le mura di casa ma anche sul lavoro. Diciamo che all’inizio eravamo un po’ preoccupati non avendo mai fatto una cosa del genere, ma poi quando siamo partiti è stato tutto in discesa perché con Giulia abbiamo un modo assai ironico di stare insieme». È da diverse settimane, tuttavia, che si rincorrono le voci di una crisi tra i due, crisi che avrebbe addirittura spinto Pierpaolo a cercare casa nuova.

Giulia e Pierpaolo in crisi

Nonostante, infatti, l'avventura televisiva, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero in crisi e al settimanale Chi hanno rivelato: «Stiamo riflettendo sul nostro rapporto, sui dubbi e le mancanze, guardandoci negli occhi.

