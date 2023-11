Giulia De Lellis, l’esperienza al Gf Vip: «La frase sui gay? Ho perdonato me stessa e chi mi fece passare per altro»

di Cristina Siciliano

Giulia De Lellis, nelle ultime ore, ha parlato del suo futuro in televisione e ha espresso alcune sue considerazioni sulla partecipazione al Grande Fratello Vip. Da sottolineare che al momento l'influencer è tornata in televisione come conduttrice di «Amore alla prova», il nuovo gioco intrigante in cui quattro coppie, sposate o solo conviventi, si scambiano i partner.

Le parole di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha ricordato la sua esperienza al Gf Vip durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair. L'influencer ha commentato il periodo in cui è stata protagonista di una vicenda che i fan del programma ricorderanno. In quell'occasione De Lellis pronunciò una frase davvero infelici sui gay.





Le parole dell'influencer

«Non bevo dalla cannuccia di uno sconosciuto, magari è gay o drogato», disse l'influencer quando era una concorrente del Grande Fratello.



«Se mi sono perdonata per quella frase? Più che perdonare me stessa, sono riuscita a perdonare le persone che mi hanno fatta passare per quella che non sono - ha sottolineato Giulia De Lellis - Ho compreso delle dinamiche televisive che potevano funzionare di più, ma il prezzo da pagare è stato alto: sono stata molto male».

L'influencer ha aggiunto: «Da parte mia posso dire che un tempo etichettavo le persone, una cosa che era molto comune in quegli anni, e che ora non lo faccio più. Mi sento cresciuta in questo».





