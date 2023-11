Giulia De Lellis incinta? «Sono stata in giro per ospedali. Tanta paura, ma ora...»

di Redazione web

I fan avevano notato la sua assenza. Giulia De Lellis, influencer e volto tv, torna sui social dopo ore di lontananza per spiegare il motivo del suo silenzio. Un'assenza forzata e che nasconde tematiche serie. Non una gravidanza, come supposto da alcuni follower, ma una serie di problematiche di salute da risolvere. Il suo recente trascorso, diventa l'occasione per lanciare ai fan importanti messaggi: «Finché c'è la salute c'è tutto»; «La vita è un dono»; «Non vi trascurate»; «Non date per scontata la vostra salute. Siate grati per la vostra vita», dice De Lellis.

Cosa è successo a Giulia De Lellis

L'influencer 27enne, ex volto di Uomini e Donne e attualmente fidanzata con Carlo Beretta, intervenendo nelle sue storie Instagram, ha detto: «Sono stati giorni complicati, in cui sono stata in giro per ospedali. “Mi chiedevano tutti se fossi incinta”. "No,non lo sono".

In tv con un nuovo programma

Da mercoledì 15 novembre alle 21.20 su Real Time (canale 31) Giulia De Lellis torna in tv con un nuovo programma "Amore alla Prova – La crisi del settimo anno", al suo fianco lo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia. Un esperimento stile "Temptation Island" ma, promettono, senza la quota trash.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA