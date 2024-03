Gisele Bündchen e il divorzio con Tom Brady, lei scoppia in lacrime in tv: «Posso avere un attimo di pausa?». Imbarazzo durante l'intervista

di Alessia Di Fiore

Durante un'intervista con Robin Roberts negli Usa, la super modella ​Gisele Bündchen è scoppiata in lacrime parlando della separazione con l'ex maito Tom Brady. Le lacrime hanno iniziato a scendere quando l'intervistatrice ha riesumato un vecchio discorso della modella dove paragonava la sua separazione dell'ex stella dell'NFL al "sogno di una morte".

Gisele e l'emozione per il divorzio

«Come stai?», le chiede Roberts dopo il delicato momento. Ma la modella non riesce a ricomporsi, e proprio mentre sta per rispondere scoppia nuovamnete in lacrime e sposta il viso per non farsi riprendere dalla telecamera.

«Scusate ragazzi. Non lo so. Posso avere un piccolo momento di pausa?», afferma Gisele. Poi il teaser dell'intervista mostra la modella mentre parla della co-genitorialità.

«Penso che ci siano giorni più facili di altri, e posso solo controllare quello che faccio». «Quando io avevo 26 anni e lui 29 anni, ci siamo incontrati, volevamo una famiglia, volevamo cose insieme.

La bellezza brasiliana si sente pronta ad aprire nuovamente il suo cuore a qualcuno? «Ummm. Dov’è il mio cuore adesso è dove sono adesso. Sto vivendo la mia verità e non mi scuso per questo.»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 20:25

