Horner, la moglie Geri Halliwell in Bahrain dopo gli screenshot della chat con la dipendente: «È sconvolta e pensa al divorzio»

Per i più maligni l'arrivo in Bahrain su un jet privato di Geri Halliwell, ex Spice Girl e moglie del team principal della Red Bull Chris Horner, non è casuale. In realtà la sua presenza a Sakhir, dove sabato si corre il primo Gp della stagione di F1, era già ampiamente previsto. Ma arriva in un momento decisamente particolare, sia per Horner che per Geri. Giovedì, infatti, una mail anonima contenente un link a un Google Drive, ha raggiunto circa centocinquanta personaggi del circus, tra cui giornalisti e addetti ai lavori.

All'interno del file degli screenshot – tutti da verificare – di messaggi scambiati tra lo stesso Horner e la dipendente della Red Bull che nei mesi scorsi lo aveva segnalato per «comportamento improprio». In realtà l'indagine interna a cui è stato sottoposto lo ha scagionato. E per questo la mail anonima sembra mandata per destabilizzare ancora di più uno degli uomini più importanti della F1.