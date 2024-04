Carlos Sainz obiettivo dell Red Bull, la conferma di Helmut Marko: «Lo vogliamo insieme a Verstappen»

di Redazione Web

Carlos Sainz potrebbe firmare con la Red Bull. Il pilota della Ferrari, che nel 2025 lascerà il suo seggiolino a Lewis Hamilton, sta trattando con il team austriaco, che non ha ancora deciso chi sarà il compagno di Max Verstappen per la prossima stagione. A svelarlo è Helmut Marko.

«Stiamo parlando con lui. Sta vivendo la sua stagione migliore in Formula 1», ha detto Marko alla kleinezeitung. «Ma ha un'offerta molto redditizia da parte dell'Audi che non possiamo eguagliare o battere, ma lo conosciamo ancora dai tempi della Toro Rosso. Anche allora guidava con Max. Ma gli ha fatto davvero male quando noi della Red Bull abbiamo ingaggiato Verstappen e non lui», ha detto.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile accordo tra Sainz e la Mercedes. L'ufficialità sul futuro dello spagnolo comunque dovrebbe arrivare entro aprile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA