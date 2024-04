GP di Suzuka diretta: Verstappen ha 8" su Perez, Leclerc è terzo davanti a Norris e Sainz

di Massimo Costa

Sainz è il più veloce in pista e guadagna sensibilmente su Norris, quarto, mentre Piastri avvicina Alonso, sesto

40° giro - Secondo pit-stop anche per Hamilton, che va all'attacco con le medie come Russell

38° giro - Secondo cambio gomme per Russell, che monta le medie

37° giro - Verstappen +7"5 Perez +10"5 Leclerc +12"7 Norris +16"8 Russell +20"4 Hamilton seguito da Sainz poi Alonso Piastri e Tsunoda

37° giro - Secondo pit-stop per Sainz, hard per lui, ora è settimo

Sainz arriva lungo alla variante finale, ma non perde troppo tempo

Sainz sempre sul pezzo per quanto riguarda la strategia da adottare chiede di rientrare subito ai box prima che le gomme medie che ha da 20 giri gli facciano perdere tempo. E intanto Perez scatenato supera anche Leclerc

35° giro - Anche Verstappen va per il secondo pit-stop, Sainz diventa primo e Perez supera Norris

34° giro - Ai box Perez e Alonso, gomme hard per tutti e due

Gran lotta per il decimo posto con Tsunoda che manda in visibilio il pubblico superando Hulkenberg

33° giro - E difatti Piastri si ferma per il secondo pit-stop, Leclerc sale quinto

La strategia adottata da Leclerc, di tenere a lungo le gomme medie allungando i tempi del primo pit-stop, per poi montare le hard, potrebbe pagare in quanto davanti a lui dovrebbero fermarsi Piastri e Alonso prima della bandiera a scacchi

29° giro - Verstappen +10"3 Perez +15"6 Sainz +23"3 Alonso +27"0 Piastri +33"4 Leclerc +35"0 Norris +36"4 Russell +40"2 Hamilton poi Hulkenberg Tsunoda Stroll Magnussen Bottas Sargeant Ocon e Gasly

Gara ancora lunga, da poco superata la metà distanza, 53 i giri in programma

27° giro - Primo pit-stop per Leclerc che monta le hard, è seguito in pit-lane da Norris che cambia strategia e effettua un secondo cambio gomme, hard per lui

Errore di Leclerc alla curva 9, Perez ne approfitta e lo passa

25° giro - Leclerc prosegue con le medie che ha da inizio gara e viene raggiunto da Perez

24° giro - Finalmente anche Hamilton viene chiamato ai box per montare altre quattro gomme hard

23° giro - Primo pit-stop per Russell che monta le hard. Ai box anche Magnussen Bottas Sargeant Tsunoda e Stroll, tutti rientrano in pista con le hard

Hamilton chiede di cambiare la strategia, le sue gomme sono finite, e viene passato anche da Alonso

22° giro - Bel sorpasso di Sainz su Russell per il quinto posto

21° giro - Verstappen raggiunge Leclerc e lo supera con facilità alla prima curva. Sainz è nella scia di Russell

Hamilton è in difficoltà con le sue gomme hard utilizzate fin dal via, Sainz lo supera e sale sesto

19° giro - Leclerc primo con 2"6 di vantaggio su Verstappen, che gira un secondo più rapido. Norris è terzo davanti a Perez Russell Hamilton Sainz Alonso Piastri Magnussen Bottas Sargeant Tsunoda Stroll Hulkenberg Ocon e Gasly

18° giro - Leclerc si ritrova al comando, ancora senza pit-stop

17° giro - E' il momento di Verstappen per cambiare le gomme, passa alle medie mentre Norris supera bene Hamilton alla prima curva

16° giro - Ai box Perez subito seguito da Sainz, gomme medie per entrambi

15° giro - Verstappen +5" Perez +9"2 Sainz +17" Leclerc +19"8 Russell +21" Hamilton +24" Norris +35"2 Alonso +37"7 Piastri poi Magnussen Sargeant Ocon Bottas Tsunoda Hulkenberg Stroll Gasly

14° giro - Alonso ha resistito 14 giri con le soft, va ai box per montare le medie

Russell è più rapido di Hamilton, che è davanti a lui, e lo lascia passare

Problemi per Zhou che si ferma ai box e si ritira, il cambio non funziona

13° giro - Anche Piastri prende la corsia box e monta le hard

12° giro - Anche il degrado delle gomme medie è più veloce del previsto, Norris ai box monta le hard

11° giro - Sargeant supera Gasly per il 13esimo posto, Leclerc è vicino a Piastri

9° giro - Verstappen +2"2 Perez +5" Norris +6"5 Sainz +9" Alonso +10"5 Piastri +11"2 Leclerc +13" Hamilton +14"6 Russell +20"3 Stroll

Bel sorpasso di Magnussen su Gasly all'esterno della prima curva, lotta per il 12esimo posto

Non durano molto le gomme soft, ai box anche Zhou e Tsunoda per montare le dure

Piccolo errore di Perez all'uscita della curva 9, perde 2" da Verstappen

7° giro - Pit-stop anche per Bottas che non perde tempo per passare dalle soft alle dure

6° giro - Hulkenberg va ai box, cambia la strategia e monta subito gomme dure

Il replay mostra il grosso rischio corso da Gasly che da una ruotata al compagno di squadra in Alpine, Ocon.

5° giro - Verstappen ha 7 decimi su Perez, 2"3 su Norris seguito da Sainz. Alonso quinto non sfrutta al meglio le gomme soft per attaccare Sainz

Verstappen scatta bene davanti a Perez Norris Sainz Alonso Piastri Leclerc che passa Hamilton, poi Tsunoda Russell Ocon Bottas Stroll Gasly Magnussen Zhou Hulkenberg Sargeant

Tutto è pronto per la partenza

Situazione gomme: Mercedes e Alpine ripartono con le Pirelli dure, stessa scelta per Sargeant con l'unica Williams rimasta

Semaforo verde all'uscita della pit-lane, i 18 piloti ritornano in pista per schierarsi.

Il pittoresco pubblico giapponese riesce sempre a distinguersi per la fantasia con cui si presenta sulle tribune tra cartelli, tute e caschi dei piloti, cappelli bizzarri

I piloti indossano il casco e risalgono sulle loro vetture posizionate in corsia box

La seconda partenza verrà effettuata con le monoposto ferme in griglia e non dietro la safety-car

Le operazioni alla curva 2 sembrano essersi concluse. La ripartenza è prevista per ile 7.32 ora italiana

La partenza aveva visto Verstappen installarsi in prima posizione davanti al compagno Perez, Norris aveva tenuto la terza posizione su Sainz, poi Alonso Piastri Hamilton Leclerc e Russell. Hulkenberg, decimo, era risalito di due posizioni così come Bottas, 11esimo. Tsunoda invece, aveva perso due posizioni, da decimo a 12esimo.

Ai box i 18 "superstiti" che sono scesi dalle loro monoposto in attesa che vengano ripristinate le gomme di protezione

La Racing Bulls di Ricciardo e la Williams di Albon stanno per essere spostate fuori dal circuito

Ricciardo non vede Albon al suo fianco, si sposta leggermente verso destra e viene centrato dalla Williams. Senza controllo, le due monoposto finiscono contro le protezioni.

Ma c'è un incidente nelle retrovie, alla seconda curva, che coinvolge Albon e ricciardo, infiliatisi nelle gomme di protezione. Gara sospesa, bandiera rossa. Piloti senza problemi escono dalle vetture

Partenza regolare per Verstappen e Perez davanti seguiti da Norris e Sainz

Inizia il giro di riscaldamento, tribune completamente gremite

Con le gomme medie partono i primi quattro dello schieramento, ovvero Verstappen, Perez, Norris, Sainz. Poi, stessa scelta per Piastri Hamilton Leclerc Russell Tsunoda Ricciardo Magnussen e Zhou. Con le soft, Alonso, quinto in griglia, e Hulkenberg Bottas Albon Ocon Stroll Gasly e Sargeant

C'è il sole sul circuito di Suzuka, temperatura della pista 40°, dell'aria 22°

Bisogna anche sapersi accontentare, questo sembra il mantra giapponese della Ferrari a Suzuka. Le cose non sono andate come previsto in qualifica, la Red Bull si è presa la prima fila con Max Verstappen alla quarta pole nei primi quattro weekend stagionali, e con Sergio Perez che ha ritrovato la prima fila e in stato di grazia tanto che ha concluso ad appena 6 decimi dal compagno di squadra. La Ferrari, che aveva sempre centrato il secondo tempo (due volte con Charles Leclerc, una con Carlos Sainz), non è stata ficcante come nelle altre occasioni e si ritroverà in seconda fila, quarta piazzola, con lo spagnolo vincitore del recente GP di Australia.

GP di Suzuka, le qualifiche: quarta pole consecutiva di Verstappen. Male le Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 8°

Davanti a Sainz, anche la McLaren del sempre veloce Lando Norris, suo ex compagno di team e amico di playstation di Verstappen. Ma l'inglese dimenticherà il buon rapporto che ha con entrambi i rivali, e senza dubbio proverà a metterseli dietro, anche se realisticamente battere la Red Bull, per la McLaren, appare piuttosto complicato. Non lo potrebbe essere invece, per Sainz. Il passo gara della Ferrari è apparso interessante durante le sessioni di prove libere, meno quello delle RB20, ma non si conosce il quantitativo di benzina che avevano a bordo al momento della simulazione. Insomma, bisognerà attendere i primi giri della gara, che scatterà alle ore 7 italiane di domenica, per capire se la Red Bull vivrà una corsa facile o se dovrà difendersi dai rivali.

