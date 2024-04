Leclerc, la dieta del campione in Ferrari: «Tante verdure e proteine, ma non manca il gelato»

«La mia dieta è super variegata, è la sfida che ho dato al mio dietetico, non mi piace molto la routine. È importante quando devo fare dei GP, perché devo essere al 100% quando sono in macchina», ha affermato Charles Leclerc, pilota Ferrari, a margine della presentazione del suo gelato "Lec", a Milano. Brand nato dall'incontro con Federico Grom e Guido Martinetti. Niente gelateria ma gelato in grandissima distribuzione. Cinque gusti (Vanillove, Salty Carammmel, Swirly Pistachi-oh!, Peanut Caramel Tango, e Chocolate Crunch), tutti con poco apporto calorico.

«Un momento di puro piacere»

«Non c’è un ingrediente che mangio più di altri: tante verdure, proteine e poi si gioca sui carboidrati. Non so quanto mangio il gelato, ma è sempre un momento di puro piacere: ci sono le sere in cui con la dieta sono più libero e avrò più libertà per mangiare il mio gelato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 20:22

