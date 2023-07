Giorgia Soleri al Rock in Roma con le amiche: anche 'Pippi' al concerto (ecco di chi)

di Redazione web

Giorgia Soleri è da poco tornata a Roma dopo aver preso parte al Coopera Village, ieri a Bari. Conclusa la sua partecipazione al festival indipendente di musica, arte e cultura, in Puglia è volata nella Capitale per concedersi un momento all'insegna della musica in compagnia delle sue amiche.

L'ex di Damiano dei Maneskin ha pubblicato una foto al Rock in Roma, la manifestazione musicale che si svolge nella Capitale ogni anno. Ecco qual è la band che si esibisce stasera.

Giorgia Soleri al concerto

Giorgia Soleri, in compagnia delle sue amiche tra cui Federippi, cioè Federica Fabrizio, con cui ha partecipato a Pechino Express.

Il gruppo musicale rock inglese, formatosi a High Green, Sheffield, nel 2002, è la band formata da Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders e Nick O'Malley e che intratterrà l'Ippodromo delle Capannelle questa sera.

