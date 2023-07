Giorgia Soleri, lo sfogo contro gli hater: «Tanta rabbia e frustrazione, a volte mi sforzo di non leggere i commenti»

di Redazione web

Giorgia Soleri non è nuova alle critiche sui social, nè tantomeno alle catteverie che gli hater sono soliti scriverle. Fino a qualche settimana fa ciò che infastidiva maggiormente i follower era la sua relazione con Damiano David dei Maneskin, ma da quando i due si sono lasciati (dopo il famosissimo video in cui il cantante è intento a baciare un'altra ragazza in discoteca), gli attacchi sono ricaduti sul fisico di Giorgia e sul modo in cui lei espone il proprio corpo e la propria personalità su Instagram.

Nelle ultime ore, l'attivista ha deciso di aprire un box domande in cui i suoi follower possono chiederle qualsiasi cosa e lei può rispondere. Oltre alle domande sull'endometriosi e la vulvodinia, due malattie di cui Giorgia ha, purtroppo, sofferto per molti anni, alcune sue follower le hanno chiesto come faccia a sopportare tutta la cattiveria repressa delle persone che la insultano e le commentano in modo molto maleducato i post.

Giorgia Soleri si sfoga contro gli hater

Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande da parte delle fan che le chiedevano come facesse a sopportare la cattiveria degli hater che commentano ogni post dell'attivista: «A volte fa male, ma cerco di tenere a mente chi sono, di ascoltare le persone che ho intorno che mi conoscono, che stimo e di cui mi importa l'opinione. Mi sforzo di non leggere tutti i commenti e se succede, di dare ascolto anche alle cose meravigliose che mi vengono scritte. Di base provo sinceramente compassione per chi sente l'esigenza di insultare e umiliare qualcuno sulla base di quanta rabbia, frustrazione, dolore prova in quel momento. Dev'essere davvero tragico convivere con quella mole di cattiveria».

L'influencer e attivista cerca di tenere bene a mente quali sono le opinioni che realmente contano, mettendo da parte le voci e gli insulti che riceve ogni giorno dagli hater.

