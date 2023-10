Giorgia Soleri: «A Roma per amore, ho provato rabbia, dolore e confusione, ma non mi sono mai pentita»

di Redazione web

Giorgia Soleri si è aperta con i suoi fan toccando ancora l'argomento "relazione con Damiano", il frontman dei Maneskin. L'attivista ha spiegato, infatti, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, che non si è mai pentita della sua relazione e delle scelte che questa ha comportato nel tempo, compresa quella di vivere a Roma, città in cui oggi ha deciso di rimanere. «A Roma per amore, oggi perché...», scopriamo insieme cosa ha confessato l'attivista ai suoi fan.





Giorgia Soleri e l'amore

«Ti sei mai pentita di qualcosa che hai fatto per amore?», questa una delle domande che le hanno posto i fan sui social. Giorgia Soleri, infatti, è solita scambiare "conversazioni" con i suoi fan, soprattutto quando si parla di salute fisica e mentale. Ma questa volta, a punzecchiarla su Damiano dei Maneskin, sono stati proprio i suoi utenti più appassionati che della loro separazione, in qualche modo, non se ne sono mai fatti una ragione.



«Avevo paura - ha risposto Giordia Soleri - di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l'ho fatto in quel momento aveva un senso».

Giorgia Soleri e Roma

Sulla sua scelta di vivere a Roma, invece, Giorgia Soleri ha specificato: «Mi sono trasferita per amore, sono rimasta perché qui ho la mia chosen family.

