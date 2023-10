Giorgia Soleri, stress da trasloco: «Maschera per il volto e scatoloni maledetti»

di Redazione web

Giorgia Soleri è alle prese con il trasloco nella sua nuova abitazione dopo la separazione con l'ex frontman dei Maneskin, Damiano David. L'attivista e la rockstar si sono lasciati e questo ha portato i due a compiere delle scelte anche relative a dove vivere e come affrontare nuovi cambiamenti di vita.



La 27enne, però, ha deciso di lasciare la casa dove viveva con il cantante e si è trasferita in una dimora tutta sua: ecco come sta affrontando il trasloco.

Giorgia Soleri, la maglietta provocante: «Scusate se ho belle te**e. Te la dedico...»

Giorgia Soleri, il trasloco dopo la rottura con Damiano: «Non ho un letto, dormo sul materasso gonfiabile…»

Giorgia Soleri e il trasloco

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA