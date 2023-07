Giorgia Palmas, la figlia Sofia compie 15 anni. I fan sconvolti: «Sembrate sorelle»

di Redazione web

Giorgia Palmas (41 anni) si trova in Sardegna insieme al marito Filippo Magnini (41 anni) e le figlie Sofia (15 anni, avuta dal primo matrimonio con l'ex calciatore Davide Bombardini) e Mia (3 anni) per trascorrere insieme le vacanze estive tra le bellissime spiagge sarde e i tramonti mozzafiato. Oggi, inoltre, è anche il compleanno della primogenita dell'ex velina. Sofia compie 15 anni e la mamma ha voluto farle gli auguri con un post su Instagram e una dedica dolcissima: «Buon compleanno mia bellissima Sofi! Auguri a te, che a 15 anni inizi a spiegare le ali per prendere il volo mentre io ancora vedo nelle sfumature dei tuoi sorrisi la bimba che sei stata e intravedo nei tuoi sguardi la donna che stai diventando. 15 anni sono il nostro lungo cammino insieme sino ad oggi, ancora non mi sembra vero. Auguriiiii Sofi! Ti amo e Ti adoro. Vivi appieno i tuoi 15 anni, con il cuore e con la testa». Giorgia ha pubblicato un selfie che la ritrae insimee alla figlia al mare e i commenti dei suoi fan sono stati tutti positivi.

Giorgia e Sofia: due gocce d'acqua

I fan hanno iniziato subito a commentare il post di Giorgia Palmas facendo gli auguri alla piccola e facendole i complimenti per la sua bellezza.

Il marito di Giorgia, Filippo Magnini ha voluto, anche lui, fare gli auguri a Sofia con un post molto dolce su Instagram, in cui ha scritto: «Tanti Auguri per i tuoi 15 anni Sofi …piccola o grande che sarai io sarò sempre qui al tuo fianco…per giocare a pallavolo in spiaggia, per fare i tik tok cringe, per allacciarti i braccialetti quando non riesci, per portarti e venirti a prender in discoteca ( non sapendo che sono lì dentro che ti controllerò di nascosto), per consigliarti se avrai dei dubbi, per aiutarti se avrai bisogno di me, per sgridarti se servirà, per rassicurarti, per proteggerti, per strapparti un sorriso, sarò qui per darti il mio tempo. Ora visto che sto scrivendo il post e siamo quasi uno di fianco all’altro, alziamoci andiamo a pranzo che ho fame!»

Il rapporto tra i due è sempre stato molto sereno e negli ultimi anni Filippo e Sofia hanno legato molto e i fan non potrebbero essere più felici di così nel vedere Giorgia e Filippo così sereni con la loro famiglia.

