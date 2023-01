Giorgia Palmas, terzo figlio in arrivo? Lei risponde così…

di Redazione web

Gravidanza e social, ormai tanti sono i volti noti della televisione e del web che si confidano sui propri profili social. A non nascondersi è anche l’ex velina di Striscia La Notizia Giorgia Palmas, che sul proprio profilo Instagram vanta 1,8 milioni di followers. La showgirl sarda impegnata sentimentalmente con Filippo Magnini, con il quale è convolata a nozze nel maggio 2021, non si è mai nascosta dietro alle domande dei suoi followers.

Dopo Sofia, oggi 15enne, avuta dall’ex calciatore Davide Bombardini, e Mia (2 anni), avuta da Filippo Magnini, c’è chi le chiede se è in arrivo il terzo figlio.

Giorgia Palmas: «Come vedo il mio futuro con Filippo Magnini? A guardare tramonti e...»

Giorgia Palmas risponde ai fan

«Sarebbe bellissimo - risponde Giorgia Palmas ai fan -, ma siamo grandicelli e con due ragazze da seguire per bene in tutto, tutte le loro tappe… però certo chissà. La vita è un viaggio meraviglioso».’

Per la coppia che si dimostra più affiatata che mai sui social, la famiglia è al primo posto. Giorgia e Filippo, coetanei che hanno festeggiato i 40 anni lo scorso anni, e uniti dal 2018, dunque non si precludono nulla. Infatti, alla domanda di chi le chiede quale nomi le piacciono per bambini la Palmas ha risposto:

«Per il maschietto mi piace molto Alessandro. Per la femminucca mi piace Nicole… ma non solo».

