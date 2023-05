Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ladra bloccata a Milano: aveva tentato di borseggiare una turista

di Redazione web

Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano una ladra a Milano. Il campione di nuoto e la showgirl, infatti, sono intervenuti a difesa di una donna, vittima di un furto da parte di una ladra. Il fatto è accaduto nei pressi di un locale di corso Sempione, vicino all'Arco della pace a Milano, zona piena di bar e cuore della movida cittadina.

Il tentato furto fermato da Magnini e Palmas

La ladra ha cercato di scappare quando i due, Magnini e Palmas l'hanno bloccata. Secondo quanto riportato dall'Ansa, sono stati stesso loro, poi, a chiamare la polizia che è arrivata sul posto.

La vittima del furo è una turista francese di 51 anni, a Milano, per una gita fuori porta. La ladra, invece, pare sia una donna cubana di 62 anni. Attualmente è stata indagata in stato di libertà per tentato furto.

