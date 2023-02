Gianluca Vacchi, morta mamma Mariella. Il post commovente: «Riposa in pace, mio grande esempio»

di Redazione web gossip

«Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato», scrive Gianluca Vacchi, commosso dalla morte della madre, in un lungo post su Instagram. L'influencer è tornato sui social dopo giorni di silenzio e ha pubblicato un post in cui comunicava ai suoi seguaci della morte dell’adorata mamma Mariella.

«Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita» continua Vacchi. La signora Fantoni Vacchi, 83 anni, era stata ricoverata in ospedale, dove è scomparsa in seguito ad un aggravemento delle sue condizioni di salute. Gianluca, dopo aver appreso della gravità della situazione, ha preso il primo volo da Miami, dove vive insieme alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema, per tornare dalla madre e poter salutarla un’ultima volta.

Leggi anche > Beatrice Valli, frecciatina alla sorella Ludovica dopo la nascita del secondo figlio: «Non voglio darglielo». Cosa ha detto

Con un video pieno di foto e ricordi, Vacchi dedica alla madre parole di profondo amore: «Tutto ciò è mitigato solo dalla consapevolezza che ora sia in pace , ricongiunta all’amato marito, mio padre, che per lungo tempo l’ha attesa a braccia aperte. Mamma, adorata mamma, che grande lezione ci hai dato in questi anni. Hai lottato come una leonessa: resistente , tenace e resiliente, hai sempre vinto senza mai farci mancare un sorriso. Hai dimostrato di essere infinitamente piu’ grande delle tremende avversità che ti hanno colpito».

Il post

«Riposa in pace mio grande esempio: se oggi ho fatto qualcosa nella vita, lo devo in gran parte a quel che ho preso da te. Ti amo mamma, oggi più che mai. Tuo Gianluca» scrive ancora nel post. I funerali della madre di Vacchi si sono celebrati lo scorso 14 febbraio a Castenaso, in provincia di Bologna, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in forma privata. Per ricordare l’amata madre, l’influencer da 28 milioni di followers ha condiviso un video che mostra i momenti più felici vissuti insieme alla donna: dalle foto d’infanzia fino alle ultime immagini insieme alla piccola Blu Jerusalema.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA