Andrea Damante ed Elisa Visari, storia al capolinea? «È ufficialmente finita: ecco perchè»

Fine della love story tra Andrea Damante e Elisa Visari? Nessuna conferma nè smentita da parte dei diretti interessati, solo rumors, per ora. Voci che si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo la conferma sulla fine della loro storia d’amore. Un gossip che sembrano riportare il pensiero dei diretti interessati.

Sul portale The Pipol è stato infatti svelato che la rottura sarebbe reale. «La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita». Ma cosa è successo? Quali sono i motivi, veri o presunti, che hanno portato i due alla rottura? C’entra Giulia De Lellis?

Il perchè

Sui motivi della rottura fra i due, nessuno spoiler. Sul portale di gossip è emerso solo che Andrea e la fidanzata non sono più vicini ormai da settimane e che non ci sarebbe possibilità di recuperare il rapporto. Damante e Elisa sarebbero già troppo distanti per tentare di ricucire questo strappo. Quale sarà la verità? Non è da escludere infatti che dietro questo allontanamento sui social ci sia altro. Ma di certo, Giulia De Lellis è felice col suo Carlo e non è il terzo incomodo.

