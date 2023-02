Ilary Blasi, il viaggio a Monaco con Bastian fra birre e salsicce: presentazioni in famiglia?

Nuova gita fuori porta per Ilary Blasi. Monumenti, laghi, paperelle, cibo: la showgirl immortala in una serie di stories tutti i posti che sta vedendo. E' lei stessa, senza filtri, a mostrare il paese dove ha deciso di passare il weekend: la Germania, a Monaco di Baviera. Impossibile non collegare questo viaggio alla sua nuova fiamma, Bastian, l'imprenditore tedesco a cui è legata da tempo. Nessuna story insieme al momento, ma i fan attendono trepidanti quelo scatto fatale che conferma il gossip. Ma se i due non si mostrano sui social, l'ex signora Totti non lascia dubbi che sia un viaggio a due. Nelle ultime stories infatti, Ilary pubblica piatti tipici con porzioni per due: salsicce, polenta e due birre bionde. La coppia sta pranzando insieme e chissà se, fra una visita e l'altra, non ci siano già le presentazioni in famiglia?

La storia d'amore fra Ilary e Bastian sembra procedere a gonfie vele quasi da far dimenticare la guerra in Tribunale con l'ex marito Francesco Totti, anche lui preso dalla nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma se inizialmente, la conduttrice si nascondeva, ora niente sembra spaventarla e l'occhio dei paparazzi sembra essere diventato innocuo, tanto da farsi avanti da sola, pubblicando foto in compagnia e posti in cui compare sempre Bastian.

Le nuove coppie

E mentre Ilary vola oltre il confine, l'ex capitano della Roma ha deciso di trascorrere alcuni giorni con la sua Noemi a Venezia. Dopo le turbolenze per l'addio con Ilary Blasi, Totti si gode finalmente la sua storia d'amore senza nascondersi. E anche la compagna si è lasciata andare, come si può notare sui social, ormai pubblici e super seguiti. Dopo mesi, Francesco adesso è tornato anche a ridere con i suoi follower e con quelli di Noemi. Nelle storie più recenti di lady Totti è apparsa la prima gag di coppia. «Amore, fai vedere cosa hai trovato...», dice Noemi al fidanzato. E l'ex calciatore mostra divertito un dito medio di porcellana. I due sono in vacanza a Venezia. Sono partiti per San Valentino, come mostra Noemi sui social. E dopo aver condiviso un selfie, la flower designer ha mostrato la dedica romantica con i petali di rose rosse. «Io e te», si legge nella composizione, che Totti ha fatto fare per il suo nuovo amore.

