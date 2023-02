Mara Venier nonna, finisce nelle grinfie del nipotino: «Devo andare in tv così?». Ecco cosa le ha fatto

Conciata per le feste. Zia Mara è nelle grinfie del piccolo Iaio, il nipotino Claudio di 5 anni, che la riempie di festoni di carnevale. E lei, sempre più innamorata, si lascia "impreziosire" di festoni senza remargli contro. In una story Instagram Mara Venier si mostra divertita: «Io devo andare a lavorare così amore? in televisione così?» chiede al piccolo che prontamente risponde: «Sì, con gli occhi così» mentre continua a coprire la nonna con addobbi di carnevale.

Ancora una volta Mara mostra il grande amore per il suo nipotino che, ormai da 5 anni, le tiene compagnia divertendola e facendo divertire anche tutti i suoi fan. Molte spesso, infatti, la gag con nonna Mara allietano i fan, che la considerano una nonna speciale e affettuosa.

Il dubbio

Una story che arriva proprio dopo i rumors che cirocolano da giorni sul suo presunto addio a Domenica In. La zia Mara, signora della domenica, ha ammesso di essere molto stanca e di desiderare una pausa per potersi dedicare di più alla famiglia ma anche ad altri progetti lavorativi. Già in passato aveva detto che avrebbe lasciato il programma, per poi ripensarci per grande amore del suo lavoro e del pubblico, ma sembra sempre più certo che nella prossima stagione non starà al timone del programma di Rai1.

Il ripensamento

In un'intervista al settimanale Di Più ha ammesso: «Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno». Non ha nascosto che molto ha inciso nella sua decisione il marito, Nicola Carraro: «L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda».

La scelta

La decisione di zia Mara potrebbe legarsi alla scelta di dedicare più tempo al marito: «È un uomo buono, generoso e riesce come nessun altro a darmi serenità. Io sono fumantina ma lui con la sua ironia e la sua dolcezza riesce sempre a sdrammatizzare tutto». Si tratterà comuque solo di un arrivederci, visto che la Venier non abbia alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 12:55

