Isabel Totti in vacanza con Noemi Bocchi e la figlia Sofia (ma senza il papà). Come la prenderà Ilary?

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi fanno i conti con i postumi giudiziari della loro separazione, i figli iniziano a legare con i nuovi partner dei genitori. Dopo le giornate sui prati al parco dell'Eur con Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary, la piccola Isabel Totti, 7 anni, l'ultima dei figli della ormai ex coppia, è stata fotografata dal settimanale Chi mentre è in partenza con Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco.

La piccola Isabel con Noemi e la figlia

Le foto mostrano Isabel che trascina un trolley insieme a Sofia, la figlia 11enne della stessa Noemi: nelle foto c'è solo Noemi Bocchi, ma non c'è il papà Totti. Non è chiaro se Francesco non era presente, o se è assente soltanto nelle foto in questione. Ma una domanda sorge spontanea: come la prenderà Ilary, dopo che l'ex capitano della Roma - secondo i rumors - aveva reagito male alle foto della piccola mano nella mano con Bastian?

