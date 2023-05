Ilary Blasi, la foto sexy (in piscina) attira gli haters: «Esibizionista». Poi la frase choc

di Redazione web gossip

Ilary Blasi ha concluso una splendida vacanza in Marocco. Per i suoi 42 anni ha scelto di andare Marrakech col compagno Bastian per il ponte del 1 maggio, poi è rientrata in Italia per condurre la seconda puntata dell'Isola dei famosi. L'ex di Francesco Totti dopo la vacanza ha pubblicato nuove foto della romantica fuga d'amore, uno scatto molto sensuale a bordo della piscina del riad marocchino che esalta la sua bellezza con la scritta: «Marrakech».

La foto e i commenti velenosi degli haters

La foto, però, ha scatenato gli haters: tra i tantissimo commenti si leggono frasi al veleno davvero incomprensibili e a cui la stessa Ilary al momento ha deciso elegamente di non rispondere. «Certo che i riad a Marrakech nella medina sono tantissimi ma il più sfigato lo hai trovato tu Ilary…pieno oggetti inutili cuscini ovunque per inciamparsi terrazza sporca e bagni scomodissimi e senza bidet».

E ancora: «Ma quale bellissima..si sta rovinando... mi sembra Ivana Spagna... la libertà fa male..». Oppure: «Ridicola esibizionista.... e meno male che un po' di tempo fa voleva "proteggere" i suoi figli...». Non solo, una frase choc come: «Vatti a nascondere che sarebbe più dignitoso».

Lo scatto sensuale su Instagram

Ad attirare l'attenzione dei follower, quindi, è stata la foto postata sul suo account. Immersa in una location d'eccezione con piscina, tende e piante, la conduttrice romana è super hot in costume intero nero.

La love story con Bastian

Insomma, sembra procedere a gonfie vele questa frequentazione che ormai è sotto gli occhi di tutti e le battutine non mancano mai. E' stata la stessa Ilary, in studio a Verissimo, a chiudere l'intervista dicendo: «E Bastian così» e scatenando la risata della conduttrice, Toffanin. Poi ancora stories, sorprese, tenere dichiarazioni d'amore e ora il viaggio in Marocco. L'ex signora ha ritrovato il sorriso col compagno tedesco e nel frattempo Totti continua la sua, ormai celebre, love story con Noemi Bocchi. Molti, però, aspettano l'esito delle udienze su Rolex e borse, questione alquanto bollente: come finirà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 19:33

