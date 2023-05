Separazione Totti-Ilary, l'ex cognata Silvia Blasi mette in mora la scuola calcio di Francesco: «50mila euro di debiti»

di Redazione web

L'ultimo atto della separazione tra Fracesco Totti e Ilary Blasi è affidato alla sorella della conduttrice dell'Isola dei Famosi. Dopo lo sfratto che l'ex calciatore ha mandato alla famiglia della ex moglie per il centro sportivo della Longarina, Silvia Blasi si sarebbe rivolta a un giudice per un debito da 50mila euro che la Totti Soccer School (compresa nel centro) non avrebbe saldato alla Asd. Lo scrive Repubblica.

La sorella di Ilary Blasi mette in mora Francesco Totti

Se ai Blasi è stato intimato di lasciare la Longarina entro il 30 giugno, la Asd di Silvia Blasi ha risposto con la richiesta per vie legali della restituzione di 50mila euro di debiti non saldati. Il centro sportivo era stato acquistato da Francesco Totti nel 2003, e da allora è sempre stato gestito dalla famiglia della ex moglie. Una quota minore è intestata al cugino di Francesco, Angelo Marozzini, e unl'atra al cognato Ivan Peruch. Ma con la separazione l'ex numero 10 della Roma ha chiesto a Ilary di tornare in possesso del centro. Una disponibilità che la madre dei suoi tre figli non ha voluto dare in toto, così Totti si è rivolto al giudice che ha emesso l'ordinanza di sfratto.

Lo sfratto dalla Longarina

Oltre alla causa principale della separazione e alla battaglia su borsette e Rolex, c'era in ballo il terzo contenzioso sul centro sportivo. Da anni è in mano a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary. Dal 30 giugno, dovrà fare i bagagli. L'ordinanza del tribunale sarà esecutiva tra meno di 2 mesi.

Il futuro del centro

Il centro dovrebbe tornare in gestione a Riccardo Totti, fratello di Francesco, che era stato messo da parte proprio dalla famiglia di Ilary. E adesso, oltre all'obbligo di restituire la struttura a Totti, la famiglia Blasi potrebbe essere condannata a pagare i canoni d'affitto arretrati e mai versati all'ex calciatore.

