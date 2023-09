Totti e Ilary in tribunale, la prima udienza (ma senza di loro): la verità sui tradimenti e sui Rolex

di Redazione web

Francesco Totti e Ilary Blasi erano i grandi assenti all'udienza di ieri, del processo di cui sono gli assoluti protagonisti. Nulla di più scontato, considerato che si è potuto pensare fossero già sufficienti i loro legali che della storia d'amore più discussa dell'ultimo anno hanno portato prove, messaggi, foto di investigatori privati e chi più ne ha più ne metta.

Gli avvocati hanno presentato i dossier con le testimonianze e le prove sulla rottura tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice de L'Isola dei famosi ed ecco cosa è emerso.

La prima udienza

La giudice Simona Rossi non ha convocato i due ex in tribunale per la prima udienza.

Totti da parte sua, punta a dimostrare una sola teoria: «Non sono stato io a tradire per primo». Fascicoli e documenti saranno passati in rassegna nei prossimi mesi. La fine di questo iter giudiziario è previsto per il 2026.

I Rolex

I Rolex sono un capitolo a parte e rappresentano una delle questioni più "materiali" della separazione. I giudici hanno ordinato a Ilary Blasi di riportare gli orologi di lusso in un luogo condiviso, in attesa di stabilire a chi appartengano e per questo confronto, ci si può aspettare la fine del mese come possibile appuntamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 21:07

