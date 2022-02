Francesco Chiofalo, il regalo di San Valentino della fidanzata è una maialina: «Non so che nome darle»

Regalo speciale per Francesco Chiofalo. L'ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto un nuovo maialino in regalo dalla fidanzata Drusilla Gucci per San Valentino. «La mini pig sta benissimo» dice Francesco su Instagram mentre risponde ad un box dei follower.

«Non ho ancora deciso che nome darle» continua l'influencer in un altra stories. E alla domanda: «Te l'ha regalata Drusilla per San Valentino?» Chiofalo risponde di sì, mostrando il momento in cui la fidanzata gli ha fatto trovare una nuova pig, con la stanza piena di palloncini a forma di cuore. Non è una nuova passione quella per l'animale: infatti, già in passato Chiofalo aveva un'altra maialina che mostrava spesso sui social manifestando il suo amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 14:59

