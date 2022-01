Francesco Chiofalo in ospedale: «Ho fatto una risonanza, devo operarmi di nuovo…»

Francesco Chiofalo dovrà di nuovo operarsi. Francesco Chiofalo, ex protagonista di “Temptation Island”, si era già sottoposto a un intervento circa due anni fa per la rimozione di un tumore benigno e ora, dopo una visita di controllo, ha scoperto a annunciato dal social che dovrà di nuovo recersi in ospedale per operarsi.

Francesco Chiofalo (Instagram)

Francesco Chiofalo dovrà di nuovo sottoporsi a un intervento. Francesco, che già due anni fa aveva rimosso un tumore benigno, dopo una visita di controllo ha scoperto che dovrà sottoporsi a un nuova operazione: «Ho fatto la solita risonanza magnetica - ha spiegato dalle stories del suo account social - che faccio di routine alla testa dopo il tumore per vedere come sto e sto bene. Unica cosa è che dalla risonanza risulta che nel canale, nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola, ho una palla nera. Prima non c’era, perché l’altro anno ho rifatto il naso quindi ho fatto le lastre. Ieri sono andato dall’otorino a vedere un po’ meglio cos’è e bisognerà fare una biopsia per capire meglio».

La cosa potrebbe comunque portare a difficoltà di respirazione e quindi Chiofalo si operare a breve. "Lenticchio", come viene soprannominato Francesco, si è detto comunque tranquillo, confidando che non sia nulla di preoccupante e spera di non vivere di nuovo la brutta esperienza del passato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 15:51

