Barbara D'Urso, work in progress per La Pupa e il Secchione: «Stiamo per fare i provini»

Work in progress per la 'Pupa e il Secchione', il nuovo programma che vedrà al timone per la prima volta Barbara D'Urso. «Stiamo per fare i provini alle pupe e ai secchioni ipotetici» scrive Barbara D'Urso sul suo profilo Instagram. Il programma sarà trasmesso su Italia 1 a partire dal 15 marzo 2022 e sul cast non è stato ancora rivelato nulla.

Leggi anche > Pamela Prati denuncia Barbara D'Urso: «Ha detto cose bruttissime su me». La confessione a Belve

Secondo le prime indiscrezioni, alcune delle presunte Pupe potrebbero essere le tre ex gieffine Mila Suarez, Flavia Vento, Asia Valente, l'ex naufraga Paola Caruso e l'ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis. In attesa dell'ufficialità del cast, la D'Urso spoilera che in questi giorni ci sarannoi provini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA