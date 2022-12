Francesca Michielin e il Natale: «Resistete, le feste sono quasi finite. Non scrivete agli ex»

di Redazione web

Le feste natalizie sono quasi passate e per questo, chi ha nostalgia degli ex, deve tenere duro ancora per qualche ora. Parola di Francesca Michielin che su Twitter ha suscitato l'ilarità generale dei follower.

X Factor, Fedez ha nascosto tutti i tatuaggi: come ha fatto? Ecco il trucco

X Factor, vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta. Poi Linda e i Tropea

X Factor, vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta. Poi Linda e i Tropea

Il tweet di Francesca Michielin

La cantante Francesca Michielin, da poco reduce dalla nuova esperienza come conduttrice di X-Factor, si è raccomandata con i propri follower su Twitter: «Il Natale è quasi finito: mi raccomando, non scrivete agli ex».

Mancano infatti, poche ore anche al termine di Santo Stefano e poi anche il Natale 2022 se ne sarà andato.

Il successo di Francesca Michielin

Francesca Michielin è molto amata dal pubblico e sui social dove conta milioni di follower e infatti, il tweet sugli ex ha riscosso moltissimo successo con centinaia di commenti dei fan.

sono le 19:24, Natale è quasi finito, mi raccomando: non scrivete agli ex! — Francesca Michielin (@francescacheeks) December 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA