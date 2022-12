X Factor, vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta. Poi Linda e i Tropea

di Redazione web

I Santi Francesi vincono l'edizione 2022 di X Factor, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, che faceva parte del roaster di Rkomi, ha trionfato su tutti. Il loro inedito era "Non è così male". Seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea, rispettivamente dei roster di Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini.

A pochi minuti dall'una, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno sollevato l'agognato trofeo: «Semplicemente grati», si sono detti, «a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati». E hanno salutato il fan: «Ci vediamo nei live». Incoronato come «il duo più sensuale dell'edizione 2022», i Santi Francesi hanno partecipato al talent sotto l'ala del giudice Rkomi. A portarli alla vittoria è stato l'inedito “Non è così male”, ultima esibizione nella tranche finale della serata al Mediolanum Forum di Assago, dove in 7mila hanno assisitito all'ultimo atto del talent musicale di Sky. La coppia non è nuova ai talent show: nel 2017 partecipò ad 'Amicì sotto il nome 'The Jab'.

Tutta la serata finale minuto per minuto

E' cominciata la terza e ultima manche

Dopo che Ambra si è esibita con la canzone "T'appartengo", è cominciata la terza e ultima manche in cui i finalisti si sono esibiti con i loro inediti. Francesca Michielin presenta i codici per il televoto: 01 per Beatrice Quinta, 02 Santi Francesi, 03 Tropea e 04 per Linda. La conduttrice: "Tutte le sessioni di voto sono sommate".

Il risultato parziale

Il risultato parziale della seconda manche è: Beatrice Quinta e i Tropea sono i meno graditi.

L'esibizione di Fedez

Fedez è stato uno dei super ospiti della serata. Si è esibito a torso nudo mettendo in mostra la cicatrice rimasta dopo l'operazione per il tumore al pancreas e senza i tatuaggi. Ha cantato un medley delle sue canzoni più famose: "Bella storia", "Sapore" e il nuovo singolo "Crisi di Stato". Tra il pubblico c'era Chiara Ferragni a sostenerlo.

La seconda manche: "il best of"

La seconda manche prevede il "best of" dei quattro finalisti, ovvero un medley delle cover con cui gli artisti si sono esibiti nei live scorsi. Linda è la prima ad esibirsi con "Coraline", "Still don't know my name" e "Waves".

È poi la volta dei Tropea con i brani "Luna", "Insieme a te sto bene" e "Asilo Republic".

Come terzi si esibiscono i Santi francesi con "Ragazzo di strada", "Ti voglio" e "Creep".

Beatrice Quinta si esibisce come quarta con i brani "Believe", "Fiori rosa, fiori di pesco" e "Tutti i miei sbagli".

Il risultato della prima manche

Dopo la prima manche dei duetti il pubblico ha votato: i meno graditi sono Linda e i Tropea.

I super ospiti: i Pinguini Tattici Nucleari

Oltre ai Meduza, il palco della finale di X Factor 2022, ha ospitato anche i Pinguini Tattici Nucleari che hanno aperto la loro esibizione con il brano "Giovani Wannabe". Il gruppo bergamasco si è poi esibito con il singolo "Ricordi" e tutto il palazzetto cantava a squarciagola. I Pinguini Tattici Nucleari hanno poi presentato il loro nuovo album intitolato "Fake News": «In qualche modo questo album è una conferma: l'affetto dei nostri fan conferma che noi siamo qui per restarci»

Il duetto con Francesca Michielin

La prima manche della finale di X Factor 2022, prevede il duetto dei concorrenti con Francesca Michielin. La cantante, che in questa edizione del programma ha vestito i panni di conduttrice, ha duettato per prima con Beatrice Quinta sulle note di "Acida" dei Prozac.

Santi francesi si sono invece esibiti con la canzone "California" dei Phantom Planet: inizio a cappella da brividi. È stata poi la volta dei Tropea con "Somebody To Love" dei Jefferson Airplane. Linda ha chiuso la prima manche dei duetti portando sul palco di Assago il brano "Take me to Church" di Hozier.

I Meduza aprono la finale di X Factor

La finale di X Factor 2022 si è aperta in modo scoppiettante: ad inaugurare la serata, i Meduza che hanno fatto ballare tutto il Forum di Assago. Francesca Michielin ha fatto entrare i quattro giudici con l'accompagnamento musicale del trio: Ambra, Dargen, Rkomi e Fedez hanno preso posto e sono pronti a seguire le esibizioni dei propri concorrenti.

La novità di questa sera è che la gara è sempre divisa in tre manche ma tutti gli artisti arriveranno alla fine della serata, nessuno verrà eliminato prima. Il vincitore sarà chi avrà totalizzato più voti degli altri nel totale delle tre manche.

Finale scoppiettante

La finale di X Factor si prospetta entusiasmante: i quattro finalisti si sfideranno sul palco del Forum di Assago. Dargen D'Amico schiera Beatrice Quinta, Rkomi il duo Santi francesi, Ambra i Tropea e Fedez la sua Linda.

Gli artisti, tra cover ed inediti, daranno spettacolo e alla fine solamente uno di loro sarà proclamato vincitore di questa edizione del talent show.

I favoriti

Sui social o sul web, si leggono i vari pronostici dei fan del programma. La maggior parte dei telespettatori da come favorito alla vittoria il duo dei Santi francesi ma per molti, il primo gradino del podio, se lo aggiudicherà Beatrice Quinta che nelle scorse puntate avrebbe catturato l'attenzione del cuore di Rkomi (ovviamente imparziale questa sera).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 16:59

