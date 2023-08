Filippo Magnini, post commovente per la morte della nonna: «Te ne sei andata lo stesso giorno del nonno»

di Redazione web

Filippo Magnini sui propri profili social posta sempre contenuti allegri, giocosi e divertenti per far sorridere i suoi follower. L'ex nuotatore, oltre ai progetti di lavoro che presenta su Instagram, pubblica anche moltissimi scatti con sua moglie Giorgia Palmas e con la sua bambina, il tutto sempre con il sorriso.

Nelle ultime ore, però, Filippo è stato colpito da un grave lutto: è morta l'amata nonna che si è spenta proprio nello stesso giorno del nonno. Ecco, quindi, che le ha dedicato un dolce pensiero.

Filippo Magnini e la dedica per la nonna

Per Filippo Magnini la famiglia è sempre stata di fondamentale importanza, come da lui, più volte, dichiarato. Ecco, quindi, che la morte della nonna gli ha lasciato un vuoto non da poco, anche se, accanto a lui c'è sempre la moglie Giorgia Palmas. L'ex nuotatore ha pubblicato su Instagram una foto dei suoi nonni sorridenti e ha scritto: «Ciao Nonna. Te ne sei andata il 23 Agosto, lo stesso giorno del nonno. Non credo alle coincidenze e sono sicuro che ora siete insieme a ridere della vita. Vi voglio bene», aggiungendo un cuore rosso.



La storia Instagram di Giorgia Palmas

Giorgia Palmas ha dedicato una storia Instagram alla nonna del marito Filippo Magnini: l'ex velina ha pubblicato una foto della signora all'interno di una cornice a forma di cuore e, sopra, un fiore, evidentemente, quello preferito dalla donna.

