Federico Fashion Style ricoverato in ospedale per un "crollo": «Vi dirò tutto, rimarrete scioccati»

Federico Fashion Style è stato ricoverato in ospedale a Roma. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha mostrato nelle sue Instagram story una sua foto con la flebo nella mano, spiegando ai followers di aver avuto un crollo e che non è nulla di grave, ma ha comunque ribadito che per lui questo non è un periodo facile per quanto riguarda la sua vita privata.

La vita privata

Se il lavoro da hairstylist, infatti, sembra procedere a gonfie vele con saloni in tutta Italia, la sua vita privata è piuttosto turbolenta da quando ha ufficializzato la fine della relazione con la sua ex, la mamma della figlia Sophie. Poco dopo Federico ha ammesso di essere gay, specificando che la ex ne era perfettamete a conoscenza ma per affetto nei suoi confronti e per amore verso la bambina avevano scelto di continuare ad andare avanti senza separarsi, fino al crollo definitivo.

Lo sfogo

Pare che la compagna, a detta dell'hairstylist, lo ostacoli nel vedere la figlia e che tra i due ci sia una dura battaglia legale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 14:42

