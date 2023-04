Federico Fashion Style risponde ai fan: «Nella mia vita rifarei tutto ma ora sono stanco mentalmente»

di Redazione web

Federico Fashion Style si confronta spesso con i propri follower con i quali parla dei suoi progetti lavorativi ma anche della sua vita privata. Il parrucchiere delle star, poi, ama condividere i propri pensieri e proprio per questo, quando ha un minuto libero per rispondere, mette nelle proprie storie Instagram "il box delle domande" così che chi lo desidera possa chidergli qualcosa in particolare.

Le storie Instagram di Federico Fashion Style

Nelle sue ultime storie Instagram, Federico Fashion Style si è confidato con i suoi follower. Questo, per il parrucchiere, è stato un periodo pieno di emozioni e cambiamenti e proprio per questo qualcuno gli ha scritto: «Come stai? Ti vedo stanco e gli occhi sono tristi, non è da te che sei sempre pieno di vita». Federico ha, quindi, risposto: «Sono molto stanco, ma non fisicamente besì mentalmente. Ho vissuto un ciclone di emozioni tutte insieme e persone inaspettate mi hanno ferito, sono un essere umano anche io. Gli occhi parlano da soli specialmente nelle persone vere e leali come lo sono io».

Federico Fashion Style è un papà davvero affettuoso e amorevole con la sua bambina Sophie Maelle e quando gli hanno chiesto come stesse, il parucchiere ha risposto: «Sophie è il mio tutto. Lei sta bene, è felice e questo è l'importante per me, tutto il resto verrà da sé...Ovviamente, anche io vorrò la mia felicità e piano piano me la riprenderò. In questo momento l'importante è che ce l'abbia lei».

