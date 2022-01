Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nozze rimandate: «Non ci sono le condizioni»

Nozze rimandate per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Sull'onda lunga dell'euforia azzurra di Tokyo, quest'estate la coppia aveva portato il proprio amore alla luce del sole, mentre a fine ottobre era arrivata la proposta di matrimonio con la promessa di celebrarlo entro il 2022. Adesso, tuttavia, i piani per i due fidanzati sono cambiati.

Federica Pellegrini, che ha appena ricominciato una nuova stagione di Italia's Got Talent e al momento è impegnata con la promozione del suo film Underwater, ha dovuto rivedere il calendario e rimandare le nozze con Matteo Giunta. Se le ragioni sembravano essere legate ai nuovi impegni di lavoro dell'ex atleta, oggi si scopre il vero motivo di una decisione presa di comune accordo.

«Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera – ha confessato la nuotatrice nel corso di un’intervista al settimanale Oggi – ma non ci sono proprio le condizioni per riuscirci nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia. Per questo abbiamo deciso che è meglio rinviare all'anno prossimo». Insomma, la decisione di rimandare sarebbe legata alla difficile situazione sanitaria, nella speranza che la prossima primavera le condizioni siano migliori per pronunciare il fatidico «sì».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA