Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la coppia si riforma?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. Belen infatti, tornata dal viaggio da single in Uruguay, è stata accolta al suo atterraggio all’aeroporto di Malpensa proprio dall’ex marito, che poi l’ha gentilmente riaccompagnata a casa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino (Chi)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme

Belen Rodriguez si riavvicina a Stefano De Martino. La showgirl è partita per un viaggio in Uruguay, dove attraverso le stories ha fatto anche capire di essere single, dopo la fine della sue relazione con Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì. Stefano l’ha accompagnata alla partenza e l’è andata a riprendere, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, al suo ritorno: i due si incontrano sorridenti a Malpensa e, dopo essersi salutati affettuosamente, l’ex ballerino di “Amici” oggi conduttore carica in macchina i bagagli dell’ex e dell’inseparabile amica Patrizia Griffini, compagna di viaggio della Rodriguez. Le immagini naturalmente hanno alimentato il gossip che vuole un ennesimo ritorno di fiamma per la coppia e gli scatti si accompagnano ai numerosi post condivisi dalla showgirl che spesso sembrano far riferimento all'ex marito.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 16:25

