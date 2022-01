Stefano De Martino, riavvicinamento alla famiglia di Belen: in palestra con Ignazio Moser

Gossip su gossip per la famiglia Rodriguez. Dopo i rumors degli ultimi giorni sul presunto riavvicinamento fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora sembra che l'ex marito dell'argentina si stia riavvicinando anche ala famiglia di lei. Ad esempio, con Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, con cui Stefano condivide gli allenamenti in palestra.

Leggi anche - Gf Vip, Barù Gaetani lamenta la scarsa igiene nella casa: «Non respiro per la troppa polvere, ho l’asma...»



A documentare l'allenamento è Ignazio Moser sulla sua pagina Instagram. Il compagno di Cecilia ha pubblicato alcune stories insieme al coach, che propone un intenso circuito di cross fit, in cui compare anche Stefano De Martino, ripreso in video e ben taggato in evidenza. Un segnale che i rapporti tra i due sono amichevoli e distesi. «Quanti ne fa Stefano?» chiede Ignazio, «20, giorni di vacanza», risponde ironico De Martino tra le risate.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA